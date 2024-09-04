Вашингтон, 4 сентября, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Сделка об обмене заложниками согласована на 90% с представителями движения ХАМАС. Об этом 4 сентября сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе специального брифинга.

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«В сделке 18 параграфов, 14 из них согласованы… Фактически 90% сделки согласовано», — уточнил чиновник.

Представитель Белого дома пояснил, что обязательным условием сделки является полное прекращение военных действий в секторе Газа и вывод израильских сил из густонаселенных районов. Также предполагается начать работы по расчистке территории от разрушенных строений, восстановить медицинские сооружения и инфраструктуру.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США официально предъявили заочные обвинения лидерам палестинского движения ХАМАС, в том числе новому главе организации Яхье Синвару, в убийстве американских граждан во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

1 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых погибших заложников ХАМАС, найденных в секторе Газа. Среди них был российский гражданин Александр Лобанов. По последним данным Тель-Авива, в плену у палестинского движения остаётся 101 человек. Боевики вернули 154 заложника, включая погибших.

Представитель военного крыла ХАМАС — бригад «Аль-Кассам» — Абу Убейда 3 сентября предостерёг Израиль от попыток освободить заложников силовым путём вместо заключения сделки. Он заявил, что в этом случае пленников вернут «в саванах».