Вашингтон, 4 сентября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки официально предъявили заочные обвинения лидерам палестинского движения ХАМАС, в том числе новому главе организации Яхье Синвару, в убийстве американских граждан во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

GLOBAL LOOK PRESS

«На дату подачи этой жалобы среди убитых было не менее 43 американских граждан, а не менее 10 американских граждан были взяты в заложники или остаются пропавшими без вести», — говорится в документе, опубликованном 3 сентября на сайте минюста США.

В список предполагаемых преступников внесли шестерых высокопоставленных членов движения ХАМАС, в том числе погибшего бывшего лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Им также предъявили обвинения в сговоре для материальной помощи террористической организации, сговоре для применения оружия массового уничтожения и в ряде других.

В документе указали подробные биографические данные обвиняемых, а также вменяемые им преступления.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых погибших заложников ХАМАС, найденных в секторе Газа. Среди них был российский гражданин Александр Лобанов. По последним данным Тель-Авива, в плену у палестинского движения остаётся 101 человек. Боевики вернули 154 заложника, включая погибших.

Представитель военного крыла ХАМАС — бригад «Аль-Кассам» Абу Убейда 3 сентября предостерёг Израиль от попыток освободить заложников силовым путём вместо заключения сделки. Он заявил, что в этом случае пленников вернут «в саванах».