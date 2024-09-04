Калининград, 4 сентября, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Бывший ректор Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта Александр Фёдоров, арестованный по делу о растрате более 18,6 млн рублей, обратился с просьбой разрешить ему отправиться на специальную военную операцию. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Виталий Невар/РИА Новости

«Обвиняемый высказал намерение принять участие в СВО», — говорится в Telegram-канале суда.

Расследование дела продолжается. Следствие установило, что Фёдоров присваивал средства, начисляя незаконные премии пятерым сотрудникам вуза. Они передавали полученные деньги ректору.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября суд в Калининграде удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Фёдорову до 8 ноября 2024 года. Обвинение доказало, что основания, по которым его поместили под стражу, сохранились.

Фёдорова задержали в июле. Он возглавлял университет с 2019 года. По делу также проходит заместитель ректора по экономике и развитию Елена Мялкина. По версии следствия, она оформляла безосновательные служебные записки, на основании которых глава вуза начислял премии.