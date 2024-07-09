Калининград, 9 июля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. В Калининграде правоохранители задержали ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Фёдорова, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу вуза.

УМВД РФ по Калининградской област

«Информацию о задержании ректора БФУ им. И. Канта А. А. Федорова подтверждаем», — заявили в вузе.

Там отметили, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме. На проведение приемной кампании инцидент не повлияет.

За комментариями по вопросу следственных действий в вузе посоветовали обращаться в правоохранительные органы.

Как пишет «Газета.Ru», ректора заподозрили в получении крупной взятки, сумма которой, предположительно, составляет более 600 тыс. рублей.

Мужчина возглавлял университет с 2019 года. Правоохранители задержали его в Калининграде.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня в столице задержали одного из доцентов Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова (МГМСУ) в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве. О взятках в МГМСУ сообщили сами студенты. По их заявлениям, доцент университета за деньги помогал сдавать экзамены. 19 июня источник в правоохранительных органах заявил, что силовики ведут следственные действия со студентами и педагогами МГМСУ из-за вероятной покупки экзаменов. В пресс-службе вуза подтвердили проведение оперативных мероприятий.

В 2022 году бывшего преподавателя оренбургского вуза обвинили в получении 23 взяток от студентов. Взятки он получал в период с 2020 по 2021 год. Деньги ему передавали за написание выпускных квалификационных работ и их допуск к защите.