Калининград, 4 сентября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Суд в Калининграде оставил под стражей бывшего ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александра Фёдорова. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба областного суда.

Александр Архипов/ТАСС

«Постановлением Ленинградского районного суда Калининграда Фёдорову А. А. продлён общий срок содержания под стражей до четырёх месяцев — до 8 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается, а основания для содержания Фёдорова под стражей не исчезли. При этом обвиняемый высказал намерение принять участие в специальной военной операции.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении бывшего проректора БФУ Елены Мялкиной. Содержание под стражей ей заменили на домашний арест до 8 ноября.

Как ранее передавало ИА Регнум, Фёдорова и Мялкину подозревают в присвоении средств в особо крупном размере. По данным следствия, подозреваемые разработали незаконную схему денежных поощрений подчинённых работников. С её помощью они присвоили свыше 18 млн рублей.

Фёдоров возглавлял университет с 2019 года. Правоохранители задержали его в Калининграде.