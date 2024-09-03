Владивосток, 3 сентября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Порядка 25 инвестиционных соглашений на общую сумму около 160 млрд рублей намерены подписать власти Якутии в входе IX Восточного экономического форума (ВЭФ), открывшегося 3 сентября во Владивостоке. По информации республиканского министерства экономики, речь идёт о проектах строительства промышленных объектов, реализации инфраструктурных проектов, развитии межрегионального сотрудничества. В частности, таких крупнейших, как строительство морского порта Найба, Тихоокеанской железной дороги, модернизация систем теплоснабжения в Оймяконском районе, расширение проекта «Синергия Арктики» и реализация мастер-плана Якутска.

Telegram-канал главы Якутии Глава Якутии Айсен Николаев на IX Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Соглашения, подписываемые Якутией, традиционно направлены на развитие республики. Всего с 2015 года регионом заключено уже более 200 договорённостей на сумму свыше 900 млрд рублей.

«Благодаря договоренностям, достигнутым на ВЭФ, строятся социальные объекты, реализуются крупные промышленные проекты, развиваются креативные индустрии и межрегиональное сотрудничество. Главная цель этих соглашений остается неизменной — повышение качества жизни якутян», — отметил глава республики Айсен Николаев.

В рамках форума традиционно состоится презентация инвестиционного потенциала республики. С инвестпроектами также можно будет ознакомиться на павильоне Якутии на улице Дальнего Востока. В их числе — строительство современной портовой инфраструктуры морского порта в Тикси с глубоководным терминалом в селе Найба, проект международного транспортного коридора «Якутия — Амурская область — провинция Хэйлунцзян» через смешанный пункт пропуска «Джалинда-Мохэ» между Приамурьем и Китаем и другие. Также Якутия представит на форуме культурную программу.

В 2024 году Восточный экономический форум проводится уже в девятый раз. Мероприятия проходят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 3–6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

За всё время участия в Восточных экономических форумах в Якутии построены и строятся социальные, инфраструктурные и промышленные объекты, ведется возведение жилых микрорайонов. Также обновился общественный пассажирский автомобильный транспорт по проекту «100 автобусов — к 100-летию ЯАССР», запущена первая гибридная электростанция по энергосервису в селе Улахан-Кюель Верхоянского района и реализуется ряд других проектов.