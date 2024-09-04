Владивосток, 4 сентября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) необходимо обеспечить жильём. Об этом 4 сентября заявил президент России Владимир Путин во время осмотра корвета «Резкий».

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

«Вы знаете, я разговаривал с командиром бригады 155-й, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее они, безусловно, есть», ― процитировала слова главы государства пресс-служба Кремля.

Президент уточнил, что в первую очередь речь идёт об обеспечении военнослужащих жильём. Также вопросы касаются рабочих места для членов семей военных. Главе государства уже был представлен доклад о решении перечисленных задач.

Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина доложил президенту, что к сдаче уже готовится один из домов в микрорайоне «Снеговая падь». В нём для военнослужащих 155-й бригады предусмотрено 190 квартир. В этом же микрорайоне строятся ещё четыре дома для солдат ТОФ и 155-й бригады. Два объекта планируют сдать до 31 декабря текущего года, остальные — до 1 июля 2025-го.

«Всего в интересах Тихоокеанского флота и 155 бригады морской пехоты будет построено пять домов на 1100 квартир», — сказал командующий ТОФ.

Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, присутствующему при осмотре корвета, Путин указал на необходимость не снижать внимания в этих вопросах.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл во Владивосток с рабочей поездкой. В её рамках он примет участие в Восточном экономическом форуме. В Приморский край российский лидер прилетел из Монголии после официального двухдневного визита.

Президент РФ посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота ВМФ России в бухте Улисс. Главе государства доложили о состоянии и перспективах развития оперативного объединения в составе флота. Он передал самые наилучшие пожелания бойцам ТОФ, отметив, что перед ними стоят очень ответственные задачи.

Корвет «Резкий» — четвёртый в серии многоцелевых сторожевых кораблей проекта 20 380, построенных на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота. Его приняли в состав ВМФ в сентябре 2023 года.