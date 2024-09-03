Владивосток, 3 сентября, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 сентября прилетел с рабочей поездкой во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости / Павел Бедняков

«Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме 4–5 сентября», — заявили в Telegram-канале пресс-службы.

Глава государства прилетел в Приморье из Монголии, где был с двухдневным официальным визитом.

Как передавало ИА Регнум, ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября. Путин выступит на пленарном заседании форума. В том числе на полях площадки планируются встречи президента с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

Также российский лидер встретится с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Во время беседы малазийский лидер планирует сообщить о намерении республики присоединиться к БРИКС.