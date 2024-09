Канберра, 4 сентября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Австралийские журналисты Кэтрин Дисс и Флетчер Ён незаконно проникли в Курскую область в сопровождении украинских военнослужащих. Материал о поездке они разместили на сайте телеканала ABC.

Социальные сети Кэтрин Дисс

Согласно публикации, журналисты в сопровождении украинских боевиков незаконно пересекли российскую границу и посетили город Суджа Курской области, а также близлежащие деревни.

При этом репортёры заявили, что их поездка была сопряжена с рисками присутствия в зоне боевых действий. Кроме того, они признали, что теперь вряд ли когда-либо смогут посетить Россию.

Как передавало ИА Регнум, в августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона тщательно фиксирует все случаи незаконного проникновения представителей СМИ на территорию Курской области. Она уточнила, что в отношении целого ряда иностранных журналистов уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы.

В августе журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно проникла в Курскую область и выпустила материал по итогам поездки. Фотографии к статье сделал фотограф Иан Уиттакер.

В курское приграничье также незаконно проникли журналисты британского издания The Sun, в том числе редактор по военной тематике Джером Старки, сотрудники итальянской гостелерадиокомпании Rai, немецкой медиакомпании Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), французской газеты Croix, латвийского телеканала Latvian Television, американских изданий The Washington Post и The Daily Beast.

ФСБ 22 августа возбудила уголовные дела в отношении журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу. Под следствие попал американский журналист Ник Пейтон Уолш, итальянцы Симони Трайни и Стефани Баттистини.