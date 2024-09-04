Владивосток, 4 сентября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. У большинства граждан России вызывает вопросы смена некоторыми атлетами спортивного гражданства. Об этом 4 сентября заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Михаил Дегтярёв

Он отметил, что сейчас на Паралимпиаде в Париже российские спортсмены выступают под нейтральным флагом, и выразил уверенность, что Россия вернётся на соревнования с флагом и гимном.

По его словам, несправедливо, что на спортсменов, поехавших выступать под нейтральным флагом, ополчились, поскольку они не отказывались от флага.

«А вот те, кто меняет спортивное гражданство, у меня лично вопросы вызывают. Уверен, это вызывает вопросы у большинства граждан страны», — сказал Дегтярёв.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 1 августа поменявшая спортивное гражданство с российского на французское пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков, отказавшийся выступать на Олимпиаде в Париже, сменил спортивное гражданство и будет выступать за ОАЭ. Он заявил, что принял тяжёлое в эмоциональном плане решение, которое изменит его жизнь. По его словам, без такого шага не получится достичь поставленных целей.

Теннисистка Элина Аванесян сменила гражданство с российского на армянское. В августе Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг, в котором Аванесян обозначена как представительница Армении.