Москва, 31 августа, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков, отказавшийся выступать на Олимпиаде в Париже, сменил спортивное гражданство и будет выступать за ОАЭ. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях.

Global Look Press/Naoki Nishimura/AFLO

Махмадбеков признался, что принял тяжёлое в эмоциональном плане решение, которое изменит его жизнь. По его словам, без такого шага не получится достичь поставленных целей.

«Это решение было непростым, но мои амбиции не дали мне выбора, я не могу пожертвовать всем, через что я прошёл. Это было самое долгое и тяжёлое лето в моей жизни», — написал 24-летний дзюдоист на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Спортсмен напомнил, что с 15 лет выступал за Россию на международной арене.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Международный олимпийский комитет (МОК) включил Махмадбекова в список российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Позже президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик заявил, что Махмадбеков отказался ехать на Игры.

Президиум ФДР принял решение отказаться от участия в Олимпиаде после того, как из 17 российских дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил к Играм лишь четверых. В федерации заявили, что не принимают унизительные условия, предложенные комитетом.