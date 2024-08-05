Сент-Питерсберг, США, 5 августа, 2024, 10:33 — ИА Регнум. На сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) гражданство теннисистки Элины Аванесян сменили с российского на армянское.

IMAGO/Vincenzo Orlando/IPA Sport/Global Look Press Элина Аванесян

В июне глава Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян сообщил о планах спортсменки начать выступать за сборную Армении, передавало информагентство «Арменпресс».

В понедельник, 5 августа, WTA опубликовала обновлённый рейтинг организации, в котором Аванесян обозначена как представительница Армении. В профиле теннисистки уже разместили армянский флаг, но её страной всё ещё указана Россия.

21-летняя спортсменка занимает 58‑е место в мировом рейтинге. В июле она впервые в карьере дошла до финала турнира WTA в румынском городе Яссы, где проиграла россиянке Мирре Андреевой.

Как передавало ИА Регнум, в январе российский теннисист Александр Шевченко объявил, что будет представлять Казахстан. Рекордное 45-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занял в феврале 2024 года.

В июле 2023 года СМИ узнали о решении российской теннисистки Мирры Андреевой сменить спортивное гражданство. Портал Tennis World USA в качестве причины называл её желание последовать примеру коллеги Варвары Грачёвой, которая получила французское гражданство в июне. Однако агент Андреевой Лев Кассиль опроверг заявления СМИ, заявив, что спортсменка продолжит представлять Россию.