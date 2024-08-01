Париж, 1 августа, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Поменявшая спортивное гражданство с российского на французское пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

tpsdave Пловчиха

Уральская 24-летняя спортсменка Кирпичникова 31 июля преодолела дистанцию за 15 минут 40,35 секунды.

Золото досталось американке Кэти Ледеки, которая с результатом 15 минут 30,02 секунды побила собственный олимпийский рекорд. Она стала восьмикратной олимпийской чемпионкой. Тройку замкнула немка Изабель Гозе (+11,14).

Исполком МОК в марте утвердил заявку россиянки на смену спортивного гражданства. Она была освобождена от трёхлетнего периода ожидания без согласия Олимпийского комитета России (ОКР). Глава ОКР Станислав Поздняков назвал беззаконием решение МОК.

Как передавало ИА Регнум, российская рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова радостно отреагировала на появление сообщения о её рекорде и флага России в трансляции Олимпийских игр в Париже.

31 июля во время трансляции соревнований по плаванию на официальном сайте Олимпийских игр появился кадр с мировым рекордом Чикуновой, напротив фамилии которой был размещён российский флаг, а не символика нейтральных атлетов.