Вашингтон, 4 сентября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не стал включать спутниковую связь Starlink над Крымом для атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 2022 году из-за санкций США.

Yolanda Ruiz/Global Look Press

«Starlink получил запрет на включение спутников в то время, потому что это действие стало бы нарушением санкций США против России», — пояснил бизнесмен в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам американского предпринимателя, Starlink — это коммерческая, а не военная система, поэтому систему не стали активировать по запросу украинских властей на территории Крыма.

Он также акцентировал внимание на том, что спутниковая связь может использоваться в качестве системы связи для военных. Однако в этом случае она превратится из коммерческой в военную, и тогда у других государств появится полное право сбивать спутники.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, не обеспечили им ощутимого преимущества перед российскими военными.

Агентство Bloomberg со ссылкой источник сообщило в апреле, что министерство обороны США заплатило $23 млн принадлежащей Илону Маску компании SpaceX за поставку терминалов спутниковой связи Starlink киевскому режиму.

В июле Минобороны России сообщило, что десантники новороссийского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили антенну комплекса Starlink ВСУ в Запорожской области.

В августе глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Маска за Starlink, которая обеспечивает высокую скорость связи в зоне проведения спецоперации. Он также отметил, что разработки американского бизнесмена здорово помогают российского стороне.