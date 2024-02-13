Геническ, Херсонская область, 13 февраля, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Терминалы спутниковой связи Starlink, которыми пользуются украинские войска, не обеспечили им ощутимого преимущества перед российскими военными. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил 13 февраля ТАСС.

Airman 1st Class Sebastian Romaw/Global Look Press

По его словам, для ВСУ система Starlink стала универсальным средством связи, доступным практически по всей зоне боевых действий. Однако в последнее время о нём перестали говорить как о чудо-оружии.

«Если раньше Starlink вражеская пропаганда упоминала как очередное вундерваффе, то теперь о нём практически не говорят», — отметил Сальдо.

Он добавил, что российские военные если и не располагают полным аналогом такой системы, то, несомненно, способны нечто противопоставить киевскому режиму в этом отношении.

В начале февраля Сальдо заявил об уничтожении терминала Starlink на херсонском направлении. Российские военные поразили его при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ управляют атаками беспилотников на территорию республики через терминалы американской компании Starlink.