Вашингтон, 10 апреля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Минобороны США заплатило $23 млн принадлежащей бизнесмену Илону Маску компании SpaceX за поставку терминалов спутниковой связи Starlink киевскому режиму. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнесмен Илон Маск

По данным источника, контракт действует с июня 2023 по май 2024 года. При этом он не уточнил, планируется ли его продление.

Как отмечает издание, сумма в $23 млн ничтожна мала в сравнении с тем, сколько SpaceX зарабатывает на других проектах, связанных с национальной безопасностью США.

Как сообщало ИА Регнум, на коксохимическом заводе в Авдеевке после освобождения населённого пункта нашли терминал системы Starlink. Российские штурмовики установили, что его использовали украинские военные в том числе для управления беспилотниками.

Терминалы спутниковой связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, не обеспечили им ощутимого преимущества перед российскими военными, заявил 16 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Для украинской армии эта система стала универсальным средством связи, доступным практически по всей зоне боевых действий. Однако в последнее время о нём перестали говорить как о чудо-оружии.

Британская газета The Telegraph в конце ноября 2023 года написала, что у российских военных есть возможность ликвидировать спутники Starlink, помогающие ВСУ наносить удары. Как пояснили эксперты, коммерческие космические спутники не попадают под действие Женевской конвенции и при использовании их одной из сторон конфликта вполне могут быть рассмотрены в качестве законной цели.