Орехов, Запорожская область, 9 июля, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Десантники новороссийского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили антенну комплекса Starlink ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

Для уничтожения целей, выявленных в ходе воздушной разведки, расчёт БПЛА крымских десантников задействовал дрон, оснащённый осколочно-фугасным боеприпасом.

«В результате точных попаданий была уничтожена роботизированная платформа противника и антенна комплекса Starlink», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что полёт до места боевого применения проходил на высоте около тысячи метров. При сближении с целью оператор опустил дрон-камикадзе на высоту на 100 метров, после чего сбросил боеприпас.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 британского производства, два орудия Д-20 и пять автомобилей.