Грозный, 19 августа, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил миллиардера Илона Маска за глобальную спутниковую систему Starlink, которая обеспечивает высокую скорость связи в зоне проведения специальной военной операции.

РИА Новости/Кирилл Зыков

Кадыров отреагировал на комментарий Маска, оставленный под одним из постов в соцсети X (бывший Twitter). В нём миллиардер заявил, что не дарил главе Чечни электропикап Cybertruck.

«Отдельное спасибо за Starlink. Скорость связи в зоне СВО вообще огонь. От бойцов отдельный респект», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Чеченский лидер также призвал Маска не обращать внимание на непосвящённых людей и продажные СМИ, а продолжать творить и достигать новых вершин. Кадыров также отметил, что разработки американского бизнесмена российского стороне здорово помогают.

Как передавало ИА Регнум, глава Чечни 17 августа заявил, что получил от Маска Cybertruck Tesla. Он написал, что лично испытал машину и заверил, что отправит автомобиль в зону СВО. Кадыров также пригласил Маска в гости и назвал его великим человеком.