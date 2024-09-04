Москва, 4 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Российские военные нанесли высокоточный удар по учебно-тренировочному центру Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтаве, сообщило 4 сентября Министерство обороны России.

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«Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава», — следует из сводки ведомства.

Минобороны РФ пояснило, что под руководством иностранных инструкторов в военном училище в Полтаве осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей ВСУ, а также операторов дронов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории РФ.

Ранее, 3 сентября, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли ракетный удар по военному училищу ВСУ в Полтаве. В тот же день глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил удар по Полтаве. Он заявил, что 41 военный погиб и ещё более 180 военнослужащих получили ранения.

Вечером 3 сентября СМИ со ссылкой на источник в военных кругах, сообщили, что ракеты «Искандер-М» обрушили перекрытия трёх этажей и крышу учебно-тренировочного центра в Полтаве. В результате ракетного удара убиты и ранены свыше 300 украинских военных.