Москва, 3 сентября, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Ракеты «Искандер-М» обрушили перекрытия трёх этажей и крышу учебно-тренировочного центра в Полтаве, пишет 3 сентября ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

«В результате ракетного удара убиты и ранены свыше 300 украинских боевиков», — рассказал собеседник агентства.

По его информации, среди погибших и раненых были иностранные инструкторы.

Кроме того, в ночь на 3 сентября был нанесён удар по пункту временного размещения иностранных наёмников в отеле «Гранд палас» в городе Запорожье, ликвидированы свыше 50 украинских военных.

Минобороны России пока что не комментировало данные сообщения. В министерстве неоднократно подчеркивали, что российские силы наносят высокоточные удары исключительно по военной инфраструктуре киевского режима.

Ранее, 3 сентября, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли ракетный удар по военному училищу ВСУ в Полтаве. По его словам, там готовили специалистов по радиолокационным станциям и радиоэлектронной борьбе для украинской армии.

В тот же день глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил удар по Полтаве. Он заявил, что 41 военный погиб и ещё более 180 военных получили ранения.