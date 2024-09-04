Берлин, 4 сентября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в скором времени потерпит крах. Такое мнение 4 сентября высказал немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (ранее Twitter).

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Режим Зеленского находится на последнем издыхании», — написал он, комментируя новость об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Дотком также обратил внимание на то, что глава МИД Украины подал в отставку через несколько дней после того, как обвинил Запад в военных неудачах украинских формирований в зоне боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что атака украинских боевиков на Курскую область ослабила их, в результате чего армия России нанесла ВСУ серию сокрушительных ударов на восточном фронте. По словам эксперта, эта ситуация приближает конец режима Зеленского.

Спикер украинской Верховной рады Руслан Стефанчук 4 сентября сообщил, что глава МИД страны подал заявление об отставке. По его словам, это заявления рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.

Кулеба 29 августа заявил, что украинские боевики продолжают нести поражения на фронте из-за нежелания стран Запада принимать «важные решения». Он также призвал Запад передать Киеву больше ракет и убрать ограничения на удары западным оружием по России.