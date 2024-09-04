Владивосток, 4 сентября, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу не сопровождал президента РФ Владимира Путина во время визита в Тыву, так как сфера его работы сейчас другая. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Belkin Alexey/Global Look Press Сергей Шойгу

На полях Восточного экономического форума журналисты спросили спикера Кремля, стал ли приезд Путина в Тыву первым без участия Шойгу.

«Нет, наверное, так нельзя сказать. Он [Путин], действительно, там бывал с краткими остановками для отдыха, когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет. Поэтому так нельзя сказать», — сказал Песков.

Он пояснил, что нынешняя поездка президента была рабочей. Должность секретаря Совбеза связана с иной сферой занятий, поэтому Шойгу не вошёл в состав делегации, посетившей регион.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября российский лидер прибыл с рабочей поездкой в Кызыл. Он посетил школу № 20, где в первый день нового учебного года провёл открытый урок «Разговор о важном» и ответил на вопросы школьников. Затем президент провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы, в ходе которого заявил, что у региона очень большой потенциал.

11 июня Путин включил главу Министерства обороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности РФ. Тем же указом занимавший прежде пост секретаря Совета безопасности Николай Патрушев стал помощником президента России, бывший министр обороны Шойгу — секретарём Совбеза РФ.