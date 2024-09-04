Москва, 4 сентября, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Взятый в плен военными армии России боец украинских формирований Владимир Кислый заявил, что командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) бросило его подразделение на произвол судьбы. Видеозапись его рассказа 4 сентября опубликовало Министерство обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Мы по рации спросили, что нам делать. Старший ответил, оставайтесь на месте, мы за вами сверху наблюдаем, вы в безопасности», — заявил Кислый.

По его словам, спустя некоторое время на украинских бойцов вышли штурмовики российской армии.

«Не знаю, по какой причине нас бросили», — добавил пленный.

Он также уточнил, что когда его брали в ряды ВСУ, призывная комиссия проигнорировала имеющиеся у него проблемы со здоровьем.

«На них никто не обращает внимание. Смотрят визуально, руки, ноги есть — иди», — пояснил Кислый.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября взятый в плен командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона украинской армии старший лейтенант Антон Фурдоленко рассказал, что командование ВСУ оставило целое подразделение в селе Коренево в Курской области. Он уточнил, что их подразделение выводили на ротацию в Курскую область с правого берега Днепра.

Пленный боец ВСУ Дмитрий Лабунский 28 августа рассказал, что украинским боевикам дали распоряжение расстреливать оказывающих сопротивление мирных жителей в Курской области. Другой военнопленный ВСУ Анатолий Власенко 26 августа рассказал, как попал в плен после приказа командования «держать оборону» в якобы пустом доме, в котором их встретили российские военные.