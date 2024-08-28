Москва, 28 августа, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Украинским военным было дано распоряжение расстреливать оказывающих сопротивление мирных жителей в Курской области, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский.

Global Look Press

«Если будет сопротивление, начальство сказало расстреливать», — сказал он на видео, предоставленном Министерством обороны РФ.

В российском военном ведомстве уточнили, что речь идёт о мирных жителях Курской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские власти сообщали о многочисленных преступлениях ВСУ в регионе. В частности, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что украинские формирования в первые часы вторжения в регион расстреливали дороги, что осложнило эвакуацию мирных жителей.

26 августа спецназ «Ахмат» взял в плен бойца ВСУ Виталия Панченко, избивавшего мирных жителей Курской области. В соцсетях было опубликовано видео, на котором бойцы ВСУ требуют, чтобы мирные жители залезли в грузовик, и бьют некоторых из них. Панченко также признался, что принимал участие в ограблении магазинов в Курской области, и рассказал, что вывез нескольких жителей региона на грузовике в Сумскую область, где передал захваченных военной полиции Украины.

Военнопленный Николай Тяжкороб также рассказал, что украинские бойцы в Курской области занимались мародёрством и вели себя как дикари или слабоумные. Он признал, что военнослужащие ВСУ грабили дома мирных жителей, забирали телефоны, зажигалки, деньги, алкоголь и спускались в погреба за едой.