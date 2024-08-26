Москва, 26 августа, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Военный 151-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Анатолий Власенко рассказал, как попал в плен после приказа командования «держать оборону» в якобы пустом доме, где их встретили российские войска.

Алексей Коновалов/ТАСС

Украинский военнопленный рассказал, что его вместе с сослуживцами посадили в бронетранспортёр и отправили занять позиции в двухэтажном доме. Им приказали держать там оборону.

«Сказали, что там ничего нет, чтобы заходили в дом. По нам начали стрелять, мы кричим, что мы свои. Нам сказали, что будут встречать. Мы в ответ не стреляли. Кричим: «Мы свои». Говорят: «Руки вверх, раздевайтесь». Разделись, сложили оружие», — рассказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911493" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Украинский военнопленный Анатолий Власенко

Власенко пояснил, что таким образом командование отправило его подразделение на штурм. По его словам, при мобилизации он не проходил медкомиссию и в зону боевых действий не собирался.

«Кидают на мясо, просто тупо на мясо. Никому эта война не нужна. А правительство наше — даже слов нет», — заключил военнопленный.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа пленный украинец Андрей Гусляков рассказал, что бойцы ВСУ открыли огонь по своим сослуживцам, когда те решили сдаться российским военным.

18 августа пленные военнослужащие ВСУ во время допроса заявили, что их якобы обманным путем привезли в Курскую область, где они и попали в плен.

Ранее захваченные в плен в Курской области украинские штурмовики заявили, что пробыли на территории региона не больше суток, после чего попали в плен к российским военным. Они рассказали, что российские военные обращаются с ними хорошо, обеспечивают водой, а также оказывают необходимую медицинскую помощь.