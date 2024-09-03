Брянск, 3 сентября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили в небе над Брянской и Калужской областями два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что российские военные нейтрализовали две воздушные цели над территориями Брянской и Калужской областей.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 2 сентября российские средства ПВО также отразили атаку двух украинских беспилотников. Согласно информации Министерства обороны, один БПЛА сбили над территорией Белгородской области, ещё один — над акваторией Чёрного моря.

В течение ночи 1 сентября Вооружённые силы Украины предприняли попытку осуществить массированную атаку беспилотниками на российские регионы. В Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над территорией которой перехватили 46 дронов. Ещё 34 беспилотника сбили над Брянской областью, 28 — над Воронежской, 14 — над Белгородской и восемь — над Рязанской. Над Москвой и Московской областью российские военные уничтожили два и семь вражеских БПЛА соответственно. Пять дронов нейтрализовали над территорией Калужской области, четыре — над территорией Липецкой области, три — над территорией Тульской области, по два БПЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному в небе над Орловской, Тверской и Ивановской областями.