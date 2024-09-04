Белгород, 4 сентября, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 4 сентября уничтожили в небе над Белгородской областью несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

MOD Russia/Global Look Press

«Над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, повреждения получила кровля одного частого домовладения в результате попадания осколка.

В ночь на 4 сентября в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе объявляли ракетную опасность, которую отменили около 05:15 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что российская группировка войск в Белгородской области по запросу оперативного штаба региона получила дополнительные средства противовоздушной обороны.

Во вторник вечером силы ПВО сбили над Курской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. В течение ночи 3 сентября российские военные уничтожили два вражеских БПЛА в небе над Брянской и Калужской областями.