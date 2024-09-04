Владивосток, 4 сентября, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Решения о возможных ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины зимой будут приниматься российскими военными в зависимости от потребностей Вооружённых сил РФ. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИА Регнум Генератор, Украина, энергетика

«Я не могу сказать, как будет зимой. Это зависит от потребностей наших военных. Они будут принимать решения», — указал Песков в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что объекты энергетической инфраструктуры Украины имеют как прямое, так и косвенное отношение к военному потенциалу страны. Учитывая это, российские военные примут решения, необходимые для достижения целей, поставленных в рамках специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что российские войска в ходе спецоперации наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам. В частности, в результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры ВС России нарушают работу предприятий ВПК Украины и затрудняют снабжение топливом подразделений и воинских частей украинских войск.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Исходя из гуманитарных соображений, в период с конца 2023 го по начало 2024 года российские военные не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы, отметил глава государства.