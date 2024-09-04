Вашингтон, 4 сентября, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки на фоне растущего спроса на электроэнергию по всей стране планируют перезапустить три из 13 реакторов атомных электростанций (АЭС), остановленных в течение последних десяти лет. Об этом 3 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Nrc.gov АЭС в США

«Ведутся работы по перезапуску законсервированного реактора в Мичигане к концу следующего года. Владельцы двух других… в Айове и Пенсильвании, рассматривают возможность последовать этому примеру», — говорится в материале.

Речь идёт о реакторе АЭС Palisades в Мичигане и реакторах на станциях Three Mile Island в Пенсильвании и Duane Arnold в Айове.

Отмечается, что реальные шансы на восстановление имеют не более трёх реакторов, остальные же либо получили серьёзные повреждения, либо демонтированы. В частности, к перезапуску непригодны реакторы в Калифорнии, Флориде, Вермонте и Нью-Йорке.

По информации источника, повторное введение в эксплуатацию любого из пригодных для этого реакторов обойдётся дорого для США. Для возобновления работы реактора в Мичигане министерство энергетики условно одобрило выделение 1,5 миллиарда долларов.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди заявил, что США чрезмерно зависят от поставок российского ядерного топлива. 19 апреля президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о намерении страны выйти из-под зависимости от российского ядерного топлива. По его словам, США произвели первые 90 килограммов обогащённого урана. Предполагается, что к концу года американские предприятия смогут произвести около тонны ресурса.

11 августа в США в силу вступил закон о запрете на импорт низкообогащённого урана из России. Тем не менее закон, действующий до 31 декабря 2040 года, допускает возможность продолжения поставок российского урана до 1 января 2028 года в тех случаях, когда это соответствует интересам Вашингтона.

В российской госкорпорации «Росатом» подчёркивали, что этот документ носит деструктивный характер для рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, поскольку в период массового энергетического перехода и роста потребностей стран в ядерном топливе в развитии отрасли важную роль играет международное сотрудничество на взаимовыгодных условиях.