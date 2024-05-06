Москва, 6 мая, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Принятый в США законопроект о запрете на импорт российского обогащённого урана носит деструктивный характер для рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, заявили в «Росатоме».

Павел Лисицын/РИА Новости Газовая центрифуга для разделения изотопов урана

«Подобные инициативы, имеющие явно выраженный политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла», — сообщили «Коммерсанту» в госкорпорации.

В конечном итоге инициативы, уточнили там, негативно скажутся на ситуации в атомной энергетике в странах, принимающих подобные нерыночные решения.

«Политическая конъюнктура» не должна сказываться на работе рынка ядерного топлива, в период массового энергетического перехода и роста потребностей стран в ядерном топливе в развитии отрасли важную роль играет международное сотрудничество на взаимовыгодных условиях, заключили в «Росатоме».

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля верхняя палата Конгресса США единогласно одобрила законопроект о запрете на импорт обогащённого урана из России. Документ направили в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену. Он вступит в силу через 90 дней с момента подписания. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года.

При этом отмечается, что до 2028 года министерство США по согласованию с госсекретарём и министром финансов допускает временные исключения, в том числе выдачу разрешений на импорт российского урана.

Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве Пётр Арефьев, комментируя ИА Регнум принятие Конгрессом США законопроекта о запрете на импорт из России урана для нужд атомной энергетики, отметил, что в США пока не наладили выпуск в достаточных количества урана-235, в котором нуждаются атомные электростанции страны. России, не дожидаясь ограничительных мер, следует отказаться от поставок этого сырья в Соединённые Штаты Америки в ответ на развязанную против нее санкционную войну.