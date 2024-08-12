Вашингтон, 12 августа, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Запрет на импорт необлученного низкообогащенного урана из России начинает действовать в США. Соответствующий закон, который ранее подписал американский президент Джо Байден, вступил в силу.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Глава Белого дома утвердил документ ещё в середине мая. В администрации США тогда заявляли, что закон поможет Вашингтону укрепить энергетическую и экономическую безопасность страны. Отмечалось, что этому будет способствовать устранение зависимости Соединённых Штатов от России в сфере гражданской ядерной энергетики.

Закон будет действовать до 31 декабря 2040 года. После указанного срока запрет снимут. В документе также сказано, что до 1 января 2028 года министерство энергетики США при условии консультаций с Госдепартаментом и минторгом может продолжить поставки российского урана в тех случаях, когда это отвечает американским интересам.

Как сообщило ИА Регнум, в августе 2023 года директор Совета национальной безопасности Белого дома по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению Пранай Вадди заявил, что США якобы чрезмерно зависят от поставок российского ядерного топлива.

В мае 2024 года, после подписания Байденом законопроекта о запрете на импорт урана из России, российская госкорпорация «Росатом» заявила, что этот документ носит деструктивный характер для рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла. В организации отметили, что в период массового энергетического перехода и роста потребностей стран в ядерном топливе в развитии отрасли важную роль играет международное сотрудничество на взаимовыгодных условиях.