Вашингтон, 4 сентября, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп уведомил суд об отказе участвовать в слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы и уполномочил своего адвоката заявить о своей полной невиновности. Об этом 3 сентября сказано в обращении политика в суд.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«Я отказываюсь от права участия в предварительном слушании и уполномачиваю моего адвоката заявить о моей невиновности по всем вмененным статьям», — уточняется в заявлении Трампа.

Предварительное слушание по делу Трампа пройдёт в суде Вашингтона 5 сентября. Экс-президенту США вменяется сговор с целью обмана США, сговор для противодействия официальным процессам, противодействие и попытка противодействия официальным процедурам, заговор против права.

Ранее ИА Регнум сообщало, что против бывшего президента США Трампа в суд направили новое обвинительное заключение по делу о попытках помешать утверждению итогов выборов. Документ передал аппарат специального прокурора США Джека Смита.

По мнению спецпрокурора, Трамп планировал остаться у власти, несмотря на проигрыш на выборах. Экс-глава Белого дома, согласно документу, более двух месяцев после голосования распространял ложь о том, что результаты выборов определило мошенничество, а он победил.

1 июля Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет. Судья решил, что политик обладает лишь частичным иммунитетом за действия, которые совершены им в период президентства.

15 июля Федеральный суд Южного округа штата Флорида закрыл дело о ненадлежащем хранении секретных документов в отношении Трампа. В постановлении судья Эйлин Кэннон указала, что назначение специального прокурора Джека Смита по этому делу нарушает конституцию.

В рамках четырёх уголовных дел Трампу предъявили 91 обвинение. По его мнению, таким образом демократический истеблишмент пытается помешать ему вернуться в президентское кресло. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то Трамп может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.