Вашингтон, 28 августа, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Против бывшего президента США Дональда Трампа в суд направили новое обвинительное заключение по делу о попытках помешать утверждению итогов выборов. Датированный 27 августа документ передал аппарат специального прокурора США Джека Смита.

ИА Регнум Трамп в зале суда

Сторона обвинения настаивает на необходимости привлечь Трампа к ответственности по тем же статьям, по которым идёт разбирательство в вашингтонском суде.

По мнению спецпрокурора, Трамп планировал остаться у власти, несмотря на проигрыш на выборах. Экс-глава Белого дома, согласно документу, более двух месяцев после голосования распространял ложь о том, что результаты выборов определило мошенничество, а он победил.

Объём нового обвинительного заключения сократился на несколько страниц. Из документа исключили взаимодействие Трампа с минюстом, который ранее представлялся обоснованием уголовных претензий. Также убрали упоминания беседы экс-президента с генпрокурором и его заместителями. Большинство текста отредактировали.

В суде Вашингтона рассматривается аналогичное дело, в рамках которого Трампа обвинили по тем же четырём статьям. Бывший американский лидер заявил в суде о своей невиновности.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет. Судья решил, что политик обладает лишь частичным иммунитетом за действия, которые совершены им в период президентства.

15 июля Федеральный суд Южного округа штата Флорида закрыл дело о ненадлежащем хранении секретных документов в отношении Трампа. В постановлении судья Эйлин Кэннон указала, что назначение специального прокурора Джека Смита по этому делу нарушает конституцию.

В рамках четырёх уголовных дел Трампу предъявили 91 обвинение. По его мнению, таким образом демократический истеблишмент пытается помешать ему вернуться в президентское кресло.