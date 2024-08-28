Рим, 28 августа, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп выполнит своё обещание остановить конфликт на Украине, только если его план устроит президента России Владимира Путина. Об этом заявил политолог Алессандро Орсини в статье для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.

Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Global Look Press Дональд Трамп

«Поскольку баланс сил смещён в пользу России, конфликт прекратится только в том случае, если Путина устроит предложение Трампа», — написал он.

По его словам, когда экс-президент Соединённых Штатов начнёт переговоры с Россией, её армия станет ещё сильнее, а армия Украины будет ещё слабее. Из-за этого договориться с Путиным на тех условиях, которые выгодны США, будет сложнее. Помимо того, важным фактором осложнения переговоров стало нападение украинской армии на Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область может привести к третьей мировой войне. По словам экс-президента США, глобальный конфликт сегодня ближе, чем когда-либо.

Активист антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс заявил, что ни Трамп, ни вице-президент Камала Харрис не способны урегулировать конфликт на Украине. Он убеждён, что украинский конфликт закончится победой России. Также Рэйнольдс отметил, что конфликт на Украине более выгоден Соединённым Штатам, воспользовавшимся ситуацией с целью ослабить Россию.

Президент России Владимир Путин назвал условия, при соблюдении которых Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта. Согласно ним, Киев должен отказаться от территориальных претензий и признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Кроме того, одним из обязательных условий для регулировки конфликта российский лидер назвал официальный отказ Киева от вступления в НАТО.