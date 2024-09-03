Курск, 3 сентября, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Курской областью. Об этом 3 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Андрей Рубцов/ ТАСС

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа пресечена около 18:35 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в течение ночи 1 сентября Вооружённые силы Украины предприняли попытку осуществить массированную атаку беспилотниками на российские регионы. Средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 158 дронов. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над территорией которой перехватили 46 беспилотников.

Ещё 34 сбили над Брянской областью, 28 над Воронежской, 14 над Белгородской и 8 над Рязанской. Над Москвой и Московской областью российские военные уничтожили 2 и 7 вражеских БПЛА соответственно. Пять дронов нейтрализовали над территорией Калужской области, четыре — над территорией Липецкой области, три — над территорией Тульской области, по два БПЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному в небе над Орловской, Тверской и Ивановской областями.