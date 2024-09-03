Дамаск, 3 сентября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Попытки западных стран конфисковать российские активы чреваты разрушительными последствиями для мировой финансовой системы, следует из заявления МИД Сирии, опубликованного 3 сентября на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Global Look Press

«Западные страны окончательно отказываются от уважения права собственности и принципа иммунитета государства», — сообщило ведомство.

В сирийском министерстве добавили, что конфискация российских активов представляет собой грубое нарушение принципов и основ международного права. Такая политика провоцирует утрату доверия и усугубляет существующие проблемы, которые в итоге могут привести к новым глобальным кризисам.

По сообщению ведомства, попытки изъять российские активы следует расценивать как обыкновенное воровство. Запад, пытаясь конфисковать их, ставят под сомнение принцип уважения права собственности.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал воровством любые попытки Запада изъять замороженные российские активы. Глава государства добавил, что это не останется безнаказанным. Российский лидер также заявил, что кражей активов Запад только приблизит разрушение той системы, которую долго создавал и которая в течение десятилетий обеспечивала ему процветание.

МИД России также пообещал Западу болезненный ответ на изъятие доходов с замороженных российских активов. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский 2 сентября пообещал ответ в случае конфискации российских активов в США. Он пояснил, что Москва будет действовать по принципу взаимности.

Как стало известно 29 августа, Евросоюз уже начал использовать доходы от замороженных активов РФ, 1,4 млрд евро направили Украине. Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что передача Киеву 1,4 млрд евро из доходов от российских активов является незаконным действием.