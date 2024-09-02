Москва, 2 сентября, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Механизм изъятия американского имущества в России пока практически не применялся, однако в случае конфискации российских активов Вашингтоном Москва намерена действовать по принципу взаимности. Об этом 2 сентября заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Дарья Антонова, ИА REGNUM МИД РФ

«В настоящее время идёт реализация положений указа в части подготовки необходимых изменений в российское законодательство. Как только эта работа будет завершена, можно будет говорить о правоприменительной практике», — процитировало его слова «РИА Новости».

Дипломат уточнил, что такой механизм даёт возможность адекватного ответа на незаконные антироссийские санкции США, напомнив, что Россия всегда заявляла, что не оставит без ответа попытки изъятия своих активов.

«Последствия «экспериментов» с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для «коллективного Запада». Будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности», — подчеркнул Биричевский.

Он добавил, что формально российские суверенные активы в США на данный момент пока только заблокированы, а не изъяты, в связи с чем Москва всё ещё сохраняет номинальное владение ими.

«Исходя из этого, выстраиваем свою контрсанкционную линию», — пояснил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа стало известно, что Евросоюз уже начал использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 млрд евро были направлены Украине на военные поставки. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Брюссель теперь переходит на предварительное финансирование Украины за счёт замороженных ресурсов РФ.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что передача ЕС Киеву 1,4 млрд евро из доходов от российских активов является незаконным действием. Представитель Кремля предупредил, что оно будет иметь юридические последствия.