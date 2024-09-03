Молдавия, 3 сентября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. В Молдавии растет число граждан, выступающих против вступления страны в НАТО. Это показали результаты соцопроса, обнародованного 3 сентября молдавской компанией Date Inteligente.

Celestino Arce Lavin/Global Look Press

Так, против вступления республики в Североатлантический альянс высказались 58,9% опрошенных. При этом согласно аналогичному опросу, проведённому в марте, против членства страны в Североатлантическом альянсе высказывались 56% молдаван.

«За» вхождение Молдавии в альянс высказались 28,8%, ещё 12,3% — отказались отвечать или затруднились с ответом.

Исследование проводилось в период с 19 по 25 августа, в нем приняли участие 1004 респондента. Погрешность опроса составляет 3%.

Как сообщало ИА Регнум, согласно конституции Молдавии, республика является нейтральным государством, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В марте 2022 года министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску заявил, что руководство страны не рассматривает вопрос вхождения в НАТО.

Тогда же премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявляла, что Молдавия собирается добиваться вступления в Европейский союз, однако не намерена вступать в Североатлантический альянс.

В январе 2023 года президент Майя Санду отметила, что в Молдавии допускают возможность отказа от нейтрального статуса ради вступления страны в НАТО. По её словам, в республике идёт дискуссия о возможности защитить себя самостоятельно, ставится вопрос о том, следует ли Молдавии стать частью более крупного альянса. Если народ согласится отказаться от нейтрального статуса государства, то произойти это должно посредством демократического процесса, сказала Санду.