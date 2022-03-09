Кишинёв, 9 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Молдавия собирается добиваться вступления в Европейский союз, однако не намерена вступать в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 9 марта заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью Euronews.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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"Принцип нейтралитета закреплен в конституции (Молдавии), и мы будем стремиться к интеграции в ЕС, но мы не будем стремиться к членству в альянсе НАТО», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Также Гаврилица отметила, что в настоящее время власти Молдавии не обсуждают вопрос о присоединении республики к Румынии и вхождению, таким образом, в НАТО и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление в Европейский союз.