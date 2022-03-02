Кишинёв, 2 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Молдавия, согласно конституции, является нейтральным государством, и руководство страны не рассматривает вопрос вхождения в НАТО. Об этом министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску заявил на телеканале ТV8.

Mfa.gov.md Нику Попеску

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Он отметил, что жители республики помнят конфликт 30-летней давности, который был в регионе, и не хотят его повторения. Поэтому Молдавия будет держать нейтралитет в противостоянии России и Украины, в том числе не присоединится к антироссийским санкциям.

«Из этого мы исходим. Мы не будем вмешиваться в конфликт на чьей-либо стороне, — сказал Попеску. — Надеемся, что трагедия прекратится, что военные действия не приблизятся к нашим границам».

Напомним, ранее Попеску заявил, что Молдавия не поддержит санкций против России, введенных после начала на Украине операции по защите Донбасса. При этом молдавский президент Майя Санду призвала руководство Евросоюза ускорить процесс принятия страны в ЕС.