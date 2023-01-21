Кишинёв, 21 января, 2023, 15:04 — ИА Регнум. В Молдавии допускают возможность отказа от нейтрального статуса ради вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом заявила президент Майя Санду.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Майя Санду

По её словам, в Молдавии сейчас идёт дискуссия о возможности защитить себя самостоятельно, ставится вопрос о том, следует ли Молдавии стать частью более крупного альянса.

Если народ согласится отказаться от нейтрального статуса государства, то произойти это должно посредством демократического процесса, сказала Санду.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года молдавский лидер заявляла, что для страны есть только один верный путь — вступление в Евросоюз и что войти в НАТО республике мешает присутствие российских миротворцев в Приднестровье.

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