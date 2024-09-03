Москва, 3 сентября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В России на 69% увеличилось число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов, сообщила 3 сентября пресс-служба Следственного комитета.

Belkin Alexey/Global Look Press

Председатель СК Александр Бастрыкин провёл совещание по вопросам расследования резонансных преступлений, совершённых мигрантами.

«В текущем году иностранцами совершено 23 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений <…> возросло на 12% (с 4 390 до 4 935)», — говорится в сообщении.

Кроме того, втрое выросло число преступлений, совершённых лицами, незаконно находящимися на территории России.

Наиболее сложная миграционная обстановка фиксируется в Москве и Подмосковье. Как сообщил СК РФ, в последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам специальной военной операции и сотрудникам правоохранительных органов.

Бастрыкин обратил внимание на то, что стремление недобропорядочных арендодателей получить материальную выгоду при сдаче квартир приезжим является одной из причин, обусловивших противоправную деятельность мигрантов в России. Он также напомнил об эффективности и значимости работы, нацеленной на постановку на воинский учёт натурализованных граждан Российской Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт. Закон также синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учёт и получения им гражданства.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации 27 августа заявил, что у миграционной проблемы в России нет простого решения. Он пояснил, что стране нужны трудовые ресурсы, но те, кто приезжает, должны жить по российским правилам.