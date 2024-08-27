Москва, 27 августа, 2024, 19:17 — ИА Регнум. У миграционной проблемы в России нет простого решения. Стране необходимы трудовые ресурсы, но те, кто приезжают, должны жить по российским правилам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации.

Олег Елков/ТАСС Полицейские проверяют документы на Красной площади

«Все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам, чувствовать себя частью страны, если они приехали к нам насовсем или просто трудиться. Они должны понимать нашу историю, владеть языком, правильно себя вести, не должны навязывать нам никакие порядки», — сказал Медведев.

По его словам, к мигрантам следует относиться с определённым уважением и «моментально избавляться» от тех, кто нарушает порядок Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Государственной думы РФ на следующей неделе внесут на рассмотрение инициативу о выдворении из страны всех мигрантов с судимостью.

Ранее сообщалось, что группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» намерена внести в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение мигрантов гражданства РФ за сексуальное насилие, посягательство на жизнь и применение насилия против представителей власти.