Улан-Удэ, 3 сентября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Совершивший жёсткую посадку под Иркутском вертолёт летел за травмированным мальчиком в село Орлик в Бурятии. Об этом 3 сентября сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Восточное МСУТ СК РФ

«Борт летел к мальчику с серьёзной травмой. Минздрав занимается ребёнком. 2 сентября на него упали футбольные ворота. Сейчас он в Окинской ЦРБ. Состояние тяжёлое, но стабильное. Сегодня его должны были доставить вертолётом в Улан-Удэ», — написала она в Telegram-канале.

Лудупова добавила, для транспортировки ребёнка уже нашли новый санитарный борт, который утром 4 сентября доставит его в Улан-Удэ. Мальчику окажут специализированную медицинскую помощь в республиканской детской больнице.

Министр отметила, что врачей и экипаж вертолёта, совершившего жёсткую посадку, доставили в Иркутск, у них нет серьёзных травм.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября вылетевший из Иркутска в Орлик вертолёт Ми-171 перестал выходить на связь, находясь на границе с Бурятией. Воздушное судно с медиками и экипажем на борту выполняло санитарный рейс.

Позднее экипаж вертолёта по спутниковому телефону сообщил, что с воздушным судном всё хорошо, все находящиеся на его борту люди живы.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура 3 сентября уточнила, что на борту Ми-171 находились четыре члена экипажа и два медицинских работника, которые пострадали во время жёсткой посадки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Начальник координационного центра поиска и спасания Иркутской области Виктор Дрегер сообщил, что причиной жёсткой посадки вертолёта стал удар молнии и отказ рулевого управления.