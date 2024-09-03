Иркутск, 3 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили после жёсткой посадки вертолёта в Иркутской области, сообщили 3 сентября в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в районе населённого пункта Раздолье Усольского района в Иркутской области вертолёт Ми-171, следовавший по маршруту Иркутск — Орлик, совершил жёсткую посадку. В результате воздушное судно получило повреждения. На борту находились четыре члена экипажа и двое пассажиров. Два человека пострадали.

Следователями проводится комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября вылетевший из Иркутска в Орлик вертолёт перестал выходить на связь. Это произошло на границе Бурятии с Иркутской областью. По данному факту следователи организовали проверку. Позднее экипаж вертолёта сообщил, что с воздушным судном всё хорошо.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что вертолёт авиакомпании «Баргузин» выполнял санитарный рейс. По данным источника, пострадавшими оказались два медработника.