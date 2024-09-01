Киев, 1 сентября, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Киев надеется получить разрешение от Вашингтона для ударов американским оружием по территории России после предоставленного списка возможных целей. Об этом заявил в интервью CNN министр обороны Украины Рустем Умеров.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

«Мы объяснили, какие возможности требуются нам, надеюсь, что нас услышали», — пояснил он.

При этом Белый дом пока не спешит снимать запрет на применение дальнобойных американских ракет по целям вглубь России.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к западным странам с просьбой снять запрет на удары дальнобойными ракетами по России. В своей речи в адрес властей Германии, Франции, США и Британии он убеждал, что нельзя откладывать жизненно важные решения.

Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое применяют ВСУ для атак на мирных граждан, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник. Дипломат напомнил об ударах американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Луганску, крылатыми ракетами французско-британской разработки Storm Shadow по Херсонской области.