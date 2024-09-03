Белгород, 3 сентября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В Белгородской области силовики пресекли попытку гражданки России выехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, сообщили 3 сентября в ФСБ.

(сс) luctheo

Россиянка 1994 года рождения ранее вышла на связь с представителем украинского военизированного объединения, запрещённого в России. Она планировала вступить в ряды этой структуры и участвовать в её деятельности, направленной против российской армии.

Получив инструкции от украинского куратора, женщина попыталась пересечь госграницу России в обход установленных пунктов пропуска для выезда на Украину. В момент пересечения границы её задержали российские силовики.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Покушение на государственную измену»).

Как сообщало ИА Регнум, в апреле сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае гражданина Израиля, планировавшего вступить в ВСУ. Ранее израильтянин отрицательно высказывался об СВО и о российской политике. Он разослал в террористические организации свои данные, чтобы присоединиться к их деятельности против России. Израильтянина выслали за пределы России.

ФСБ 2 сентября сообщила о задержании 23-летнего жителя Керчи, передававшего спецслужбам Украины данные о системе противовоздушной обороны Крыма. Против него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»).