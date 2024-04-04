Краснодар, 4 апреля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае бывшего бойца Армии обороны Израиля, планировавшего вступить в Вооружённые силы Украины, сообщили 4 апреля в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против РФ», — сообщили в ведомстве.

В ФСБ сообщили, что израильтянин негативно относится к политике России и осуждает спецоперацию. Об этом стало известно в ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий.

Ланзман, как выяснило ведомство, отправил анкетные данные и автобиографию в ряд террористических организаций. Он заявил, что готов вступить в ряды этих формирований для выполнения боевых задач против России. Начать действия против России в составе этих сил израильтянин не успел.

ФСБ сообщила, что ему официально объявили предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для участия в деятельности террористической организации. Такие действия подпадают под статью Уголовного кодекса России (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Силовики осуществили его контролируемый выезд за пределы России для дальнейшего отъезда в Израиль. Иностранцу закрыли въезд в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, в Брянской области сотрудники ФСБ задержали организатора нелегального канала миграции. Российский гражданин организовал незаконный въезд в Россию в январе этого года. В страну въехали четыре гражданина Украины с территории одного из сопредельных государств. Ведомство возбудило против задержанного россиянина уголовное дело об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

ФСБ 2 апреля сообщила о пресечении ввоза в Россию самодельных взрывных устройств и взрывчатки, спрятанных в православных иконах. Взрывчатые вещества везли с Украины, но не напрямую, а через страны ЕС.