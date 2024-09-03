Москва, 3 сентября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ) и складам с боеприпасами в районах в Сумской области. Об этом 3 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости / Артем Житенев

В ведомстве уточнили, что под огонь Вооружённых сил России попали позиции украинской армии в 15 населённых пунктах.

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии Украины», ― говорится в сообщении министерства.

Позиции украинской армии, по которым ударили российские силы, располагались в Белополье, Ворожбе, Великой Писаревке, Глухове, Мирополье, Новой Сечи, Новоивановке, Павловке, Пустогороде, Погребках, Старых Верках, Стукаловке, Сумах, Хотене и Юнаковке.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в районах 14 населённых пунктов в Сумской области. Под огнём российских военных оказались сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также четырёх бригад теробороны.

3 сентября группировка российских войск «Север» за сутки нанесла удары по позициям украинской армии в Харьковской области. ВСУ на этом направлении потеряли более 150 военных, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» калибра 122 мм. Удары по позициям украинской армии ВС России нанесли в районах Липцов, Дергачей и Волчанска.