Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе своего официального визита в Улан-Батор поблагодарил Монголию за уважение к общему историческому наследию. Глава государства заявил об этом 3 сентября на церемонии подписания соглашений между двумя государствами.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

«Хотел бы выразить признательность монгольским друзьям за бережное отношение к захоронениям советских воинов и в целом за уважительное отношение к общему историческому наследию», — сказал он.

Путин уточнил, что в России хорошо помнят и ценят вклад народа Монголии в борьбу с нацизмом и милитаризмом.

Российский лидер также выразил убеждённость в том, что закаленное в суровые годы испытаний боевое братство и многолетние традиции добрососедства и взаимовыручки продолжат служить прочным фундаментом для дружественных отношений России с Монголией.

Кроме того, Путин добавил, что российская сторона рада вместе с монгольскими друзьями отметить 85-ю годовщину победы на реке Халхин-Гол.

«Напомню, что в 1939 году верная своему союзническому долгу наша страна незамедлительно сразу же после вторжения японских милитаристов откликнулась на просьбу монгольского правительства о помощи», — уточнил президент РФ.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера. Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских военных над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол в 1939 году.

В ходе встречи с монгольским лидером 3 сентября в узком составе Путин пригласил его посетить Москву, а также на празднование 80-летия Победы СССР над нацистской Германией.

Российский лидер также отметил, что в России высоко ценят оказанную Монголией СССР в годы Великой Отечественной войны помощь, а также боевую поддержку монгольских военных во время разгрома Квантунской армии милитаристской Японии в 1945 году.